الإنسانية قبل التدين.. الإفتاء تعلق على صورة محمد صلاح ومؤمن زكريا

جدة - نرمين السيد - علقت دار الإفتاء المصرية، على حرص محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، على اصطحاب مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى إلى داخل غرفة ملابس فريق ليفربول للاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزى.





وقالت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، إن الإنسانية قبل التدين، والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر والأخلاق ليست قاصرة على الرياضة، بل هي منهج حياة. وكان ليفربول توج بكأس الاتحاد الإنجليزى، للمرة الثامنة فى تاريخه بعد فوزه مساء اليوم السبت، على تشيلسى بنتيجة 6ـ5 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما على ملعب ويمبلى. وظهر فى الفيديو الذى نشره محمد صلاح، عبر حسابه الرسمى على "إنستجرام"، مؤمن زكريا يجلس على كرسى متحرك حاملاً كأس البطولة ويحتفل معه اللاعبين بالفوز بالبطولة داخل غرفة الملابس.

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