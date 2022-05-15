مفاجأة.. دراسة حديثة تؤكد نمو نباتات زرُعت فى تربة القمر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نشرته مجلة Communications Biology، فقد أشار العالم بمعهد علوم التغذية والزراعة بجامعة فلوريدا، روبرت فيرل إلى أنه قام برفقة زملائه بزراعة حب الرشاد فى تربة القمر، والتى أحضرها أرمسترونغ، رائد الفضاء برحلة أبولو 11 من سطح القمر منذ عدة سنوات.

وأوضح باحثين أن الأمر الوحيد السلبى الذى ظهر أثناء الدراسة، هو أن الخصائص المختلفة لتربة القمر أدت إلى الضغط على الحشائش الصغيرة المزروعة، حيث نبتت بشكل بصورة أبطئ من مثيلتها المزروعة فى تربة الأرض.