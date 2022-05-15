«العالمى للفتوى» يحدد علامات قبول الطاعة بعد رمضان

جدة - نرمين السيد - وأجاب المركز فى إجابته عن سؤال: ماذا أفعل بعد رمضان؟، قائلًا: "من علامات قبول العبادة والطاعة ظهور آثارها فى السلوك والعمل، وحسن معاملة الخلق فى كل شئ، فمن وجد ثمرة عمله فى خلقه فقد حقق غاية من أهم غايات الطاعة والعبادة".
وذكر أن خير ختام للعمل الصالح فى رمضان أن تكثر من الاستغفار بعده، فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة.
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