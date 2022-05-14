دراسة أمريكية: إفراط الشباب فى استخدام الهواتف الذكية يقوض صحتهم العقلية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للنتائج الصادرة عن "معامل سابين"، فى سان فرانسيسكو، يشير نمو استخدام الهواتف الذكية وزيادة العزلة الاجتماعية إلى انخفاض فى مستوى الصحة العقلية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا.

وقالت تارا ثياجاران، أستاذ المخ والأعصاب فى المعمل: "تظهر البيانات أن الناس يقضون الآن من 7 إلى 10 ساعات على الإنترنت، وهذا يترك القليل من الوقت للمشاركة الاجتماعية الشخصية. فقبل الإنترنت، نقدر أنه من المحتمل أن يقضى شخص ما من 15,000 إلى 2,5000 ساعة فى التفاعل مع أقرانه وعائلته شخصيًا، بحلول الوقت الذى يبلغ فيه شخص 18 عامًا".

وأردفت: "لكن أظهر البحث الآن أن عصر الإنترنت قد قلص نطاق التفاعل للشخص إلى ما بين 1,500 و 5,000 ساعة على الأرجح".

وذكرت أن التفاعل الاجتماعى يعلم الناس كيفية قراءة تعابير الوجه ولغة الجسد واللمسة الجسدية والاستجابات العاطفية المناسبة وحل النزاعات والمهارات الحياتية التى تعتبر حاسمة للتنمية الاجتماعية والعاطفية. وبدون هذه المهارات، يمكن للناس أن يشعروا بالانفصال عن المجتمع وربما يطورون أفكار انتحارية. كما كشفت الدراسة أيضًا أنه خلال وباء "كوفيد-19"، انخفضت الصحة العقلية لكل فئة عمرية أصغر من البالغين بشكل كبير.