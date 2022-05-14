لا تحاول الكذب عليهم.. أذكى 5 أبراج

جدة - نرمين السيد - هناك أبراج تُعرف بأنها الأكثر ذكاءًا وفطنة من بين الـ 12 برج الآخرين لذلك يفضل عدم الكذب عليهم، والتحدث معهم دائمًا بالصدق، ونذكر خلال السطور التالية أكثر 5 أبراج من حيث ارتفاع مستوى الذكاء.





أولًا: برج الجدى

يعتبر الجدى أكثر الأبراج ذكاءً حيث يمتلك قدرة كبيرة على تحليل المواقف ولديه ذاكرة قوية. ثانيًا: برج العقرب يعتبر مواليد برج العقرب أصحاب حدث قوى وقدرة عاليبة على تحليل شخصية الآخرين. ثالثًا: برج الجوزاء يتمتع مواليد برج الجوزاء بدرجة ذكاء عالية، حيث يبحث عن المعلومات فى كل مكان، كما يطور من نفسه فى مجالات كثيرة. رابعًا: برج الدلو لدى مواليد برج الدلو على التفكير بشكل منطقى، وإيجاد الحلةل لكافة المشكلات التى تواجههم. خامسًا: برج الثور يتمتع مواليد برج الثور بذاكرة قوية للغاية، والقدرة على إتخاذ القرارات السليمة.

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