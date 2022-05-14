عبر صاروخ فالكون 9.. سبيس أكس تطلق 53 قمرًا صناعيًا جديدًا

جدة - نرمين السيد - وكان الصاروخ (فالكون 9) قد أنطلق من فاندنبرغ الفضائية، وهبط القسم الأول من الصاروخ فى المحيط الهادئ بعد دقائق من إطلاقه بحسب ما نشرته (العربية).

كما نشرت أقمار ستارلينك الصناعية بعد حوالى ساعة من وصول الصاروخ إلى المدار.

وقالت شركة سبيس أكس إن خدمات الإنترنت التى تقدمها تغطى الآن 32 دولة حول العالم.