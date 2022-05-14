عاجل- الأرصاد تحذر من طقس متقلب

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التقلبات الجوية المتمثلة فى ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة تعتبر سمة أساسية فى فصل الربيع، حيث يشهد هذا الفصل أتربة ورمال مثارة ونشاط رياح مع فرص سقوط أمطار فى بعض المناطق.





تابعت غانم خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "السفيرة عزيزة" الذى تقدمه اليوم السبت الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت على قناة "dmc"، أن محافظات السواحل الشمالية مثل مطروح والإسكندرية وبعض محافظات الوجه البحرى، شهدت فرص سقوط أمطار اليوم، ولكن فرص الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة جدا وخفيفة.

وأضافت أن محافظات جنوب البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا فى درجة الحرارة، متوقعة استمرار تلك الأجواء حتى منتصف الأسبوع الجارى، حيث تصل درجات الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى غدا إلى 31 درجة مئوية، وتتراوح ما بين 32 إلى 29 درجة على محافظات شمال البلاد، فيما تشهد مناطق شمال البلاد وخاصة القاهرة الكبرى والوجه البحرى أجواء ربيعية حارة إلى مائلة للحرارة خلال فترة النهار.

كما نصحت غانم كبار السن والأطفال بارتداء جاكيت خفيف خلال الساعات المتأخرة من الليل، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة ما بين 12 إلى 3 عصرا، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من منتصف الأسبوع الجارى.

"السفيرة عزيزة" برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكى وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالى شاهين، ويذاع يوميا ماعدا الخميس والجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرا على "dmc".