تحذير.. هذان التطبيقان يشاركان الكثير من بيانات الشخصية

جدة - نرمين السيد - وقالت الدراسة التى نقلتها وكالة (CNBC) إن يوتيوب يجمع البيانات الشخصية للمستخدمين لأغراض خاصة، كتتبع سجل البحث على الإنترنت، والموقع المتواجد فيه المستخدم، أيضًا موقع تيك توك يتيح لمتتبعى الطرف الثالث بجمع بيانات المستخدم.

وأكدت الدراسة أنه يمكن للطرف الثالث تتبع نشاط المستخدم على المواقع الأخرى حتى بعد مغادرته للتطبيق.