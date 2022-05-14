الأمم المتحدة: الحياة البرية فى خطر مع ارتفاع التلوث الضوئى 2% سنويًا

جدة - نرمين السيد - ذكرت الأمم المتحدة اليوم السبت، أن التلوث الضوئى يعد تهديدًا كبيرًا للحياة البرية، وأنه يهدد العديد من أنواع الطيور المهاجرة كما يغير أنماط هجرة الطيور وسلوكيات البحث عن الطعام والتواصل الصوتى.





وأوضحت الأمم المتحدة فى تقرير اليوم /السبت/ عبر موقعها الرسمى أنه سيتم إحياء اليوم العالمى للطيور المهاجرة فى 14 مايو من كل عام تحت شعار "اخفت الأضواء ليلاً لمساعدة الطيور المهاجرة". وأضاف التقرير أن التلوث الضوئى يتزايد يوميا حول العالم وأن أكثر من 80% من التعداد السكانى يقدر أنه يعيش حاليا تحت ما يسمى بـ"السماء المضاءة" ونحو 99% فى أوروبا وأمريكا الشمالية وأن نسبة الضوء الصناعى على سطح الأرض يتزايد سنويا بنسبة 2% وهناك احتمالية بأن تزيد النسبة.

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