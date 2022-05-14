شركات التكنولوجيا تطالب بحظر قانون أمريكى يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "جادجت 360" أن القانون الأمريكى يحظر على شركات التواصل الاجتماعى التى لديها أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريًا من حظر الأعضاء على تلك المنصات بناءً على آرائهم السياسية.

وقدمت مجموعات ضغط تمثل Facebook و Twitter و Google وغيرها من شركات التكنولوجيا طلبًا طارئًا إلى المحكمة العليا الأمريكية؛ سعيًا إلى حظر قانون تكساس الذى يحظر منصات التواصل الاجتماعى الكبيرة من حظر المستخدمين بناءً على آرائهم السياسية.

ودخل قانون تكساس حيز التنفيذ يوم الأربعاء عندما وافقت محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة على طلب الولاية بوقف أمر قاضى المقاطعة الذى يعرقل القانون.

يحظر القانون على شركات وسائل التواصل الاجتماعى التى لديها أكثر من 50 مليون مستخدم نشط شهريًا حظر الأعضاء بناءً على آرائهم السياسية ويطالبها بالكشف علنًا عن كيفية إدارة المحتوى.