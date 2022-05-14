التشيك تعيد فتح قلعة براغ التاريخية للجمهور

جدة - نرمين السيد - وذكر "راديو براغ" الدولى فى نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، إن الأشخاص سيتمكنون من رؤية القاعة الإسبانية وما يُعرف بمعرض "رودولف" على سبيل المثال، كما أنه تم إعداد برنامج خاص بالحدائق الملكية.
تجدر الإشارة إلى أن قلعة براغ هى أكبر قلاع العالم ومقر الحكام فى التشيك على مر العصور وتقع فى الجزء الشرقى من العاصمة التشيكية "براغ" وتحديدا فى حى القلعة التاريخى.
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