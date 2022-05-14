معهد الفلك: مصر بحاجة لمنظار راديوى يضعها فى مرتبة تكنولوجية متقدمة

وأضاف القاضى، تعليقا على ما أعلنه مرصد EHT الراديوى من التقاط صورة واضحة للثقب الأسود الموجود بمجرة درب التبانه (الطريق اللبنى) وهى المجرة التى توجد فيها المجموعة الشمسية، أن إنشاء مصر لمنظار راديوى سيضعها فى مرتبة تكنولوجية وعلمية متقدمة جدا، كما سيحميها من أى مخاطر طبيعية قد تأتى من السماء، فالمناظير الراديوية مجتمعة ترصد أى جسم يدخل إلى الغلاف الجوى للأرض مهما صغر حجمه.
وكشف عن تفاصيل الكشف الأخير لالتقاط صور للثقب الأسود، حيث بدأ العمل فى هذا المشروع منذ عام 2017، وكان قد تم إعلان اكتشاف الثقب الأسود عام 2019، بمجرة M87، ولكن الصورة التى تم الإعلان عنها وضحت أن هذا الثقب الأسود موجود فى مجرة درب التبانه ويبعد حوالى 26 مليون سنه ضوئية.
وأوضح أن هذا الكشف يثبت أن داخل كل مجرة كبيرة ثقبا أسود يسمح بالحفاظ على تماسك النجوم داخل المجرة وليس بالضرورة أن تكون المجرة من النوع الأهليجى - أى بدون أذرع - بل قد تكون لولبية كمجرتنا.
وأكد رئيس المعهد أن مثل تلك الاكتشافات ستقودنا إلى فهم أكبر لتكون المجرات التى هى اللبنة الأساسية لتكون الكون وتكون المجرات ما زال لغزا حتى الآن.
ومن ناحية أخرى، قال الدكتور جاد القاضى إنه نتيجة للنشاط الشمسى المتزايد، فقد تم تسجيل عدد من البقع الشمسية والتوهجات المصاحبة لها، والتى تتسبب فى إرسال عواصف كهرومغناطيسية للأرض تتراوح شدتها حتى الآن بين 1 و2 على مقياس أقصى قوة له 5، والتى تؤكد أنه لا يوجد ضرر حتى الآن على سكان الأرض.
وأضاف أن المعهد يتابع تلك الأنشطة ويرصدها سواء من خلال المراصد الشمسية أو المراصد المغناطيسية الأرضية التى يمتلكها ويديرها المعهد سواء فى القاهرة أو الفيوم أو أبوسمبل جنوب مصر.
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