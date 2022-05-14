دراسة: هذه المواقع تجمع بياناتك الشخصية

جدة - نرمين السيد - فوفق دراسة حديثة، نشرتها شركة URL Genius فى وقت سابق من العام الحالي، يمكن أن يقوم 2 من تطبيقات التواصل بجمع الكثير من البيانات عنك.

فى التفاصيل يتتبع يوتيوب وتيك توك البيانات الشخصية للمستخدمين أكثر من أى تطبيقات أخرى.

ووفقا لما نشرته "العربية"، وجدت الدراسة أن موقع يوتيوب، المملوك لشركة جوجل، يجمع فى الغالب بياناتك الشخصية لأغراضه الخاصة، مثل تتبع سجل البحث على الإنترنت، أو حتى موقعك، لتقديم لك الإعلانات ذات الصلة، وفق CNBC.

غير أن الصادم هو ما يفعله تيك توك، المملوك لشركة ByteDance الصينية العملاقة للتكنولوجيا، حيث يسمح فى الغالب لمتتبعى الطرف الثالث بجمع بياناتك. ومن هناك، من الصعب تحديد ما يحدث معها.

وبذلك يصبح من المستحيل بشكل أساسى معرفة من يتتبع بياناتك أو المعلومات التى يجمعونها.

كما أشارت الدراسة إلى أنه يمكن للطرف الثالث تتبع نشاطك على المواقع الأخرى حتى بعد مغادرة التطبيق.

فى المقابل أوضحت شركة تيك تيك لـCNBC أنها أجرت اختبارها الخاص لتطبيقها، باستخدام نفس طريقة الدراسة وقد وجدت أن أى جهات اتصال بالشبكة ذهبت إلى 4 نطاقات تابعة لجهات خارجية فقط، والتى تقول الشركة إنها تُستخدم بشكل منتظم من قبل تطبيقات أخرى لوظائف مثل أمان الشبكة وشهادة المستخدم.

وكانت نطاقات الطرف الثالث هذه هى جوجل وآبل وسناب، بالإضافة إلى AppsFlyer، وهى شركة تحليلات إعلانية تقيس أداء الحملات التسويقية على منصة التواصل الاجتماعي.