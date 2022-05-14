القاهرة 31.. حالة الطقس اليوم السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوب سيناء، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 31 18 الإسكندرية 25 17 وادى النطرون 30 18 طنطا 31 19 شبين الكوم 32 19 دمنهور 30 17 بلطيم 26 17 مطروح 23 14 السلوم 23 15 سيوة 29 15 بورسعيد 24 18 دمياط 24 18 الزقازيق 32 19 المنصورة 31 19 الاسماعيلية 32 18 السويس 32 18 العريش 24 16 رفح 24 16 رأس سدر 33 18 نخل 28 12 نويبع 34 19 طابا 32 19 كاترين 29 14 الطور 31 22 شرم الشيخ 39 25 الغردقة 39 24 مرسى علم 35 23 الفيوم 36 20 بنى سويف 36 20 المنيا 38 22 أسيوط 39 21 سوهاج 40 23 قنا 42 24 الأقصر 42 24 أسوان 43 25 ادفو 43 25 أبوسمبل 42 24 الوادى الجديد 42 23 شلاتين 36 22 ابو رماد 33 20 حلايب 30 21 رأس حدربة 30 21

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