وكالة فضاء روسية تعلن تطوير المركبات الروبوتية لدراسة الزلازل على القمر

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوكالة، في بيان لها: "يعمل العلماء فى المعهد على مشروع لتطوير مركبات روبوتية صغيرة ستكون قادرة على قياس الزلازل ودرجات الحرارة على القمر".

ووفقا لما ذكره موقع RT، فإنه تبعا للمعلومات المتوفرة فإن العلماء فى المعهد المذكور يخططون لاستحداث شبكة من المركبات الروبوتية الجيوفيزيائية المجهزة بمعدات قادرة على رصد الزلازل على القمر وقياس درجات الحرارة على سطحه والحرارة التى تخرج من طبقاته الداخلية، ومن المفترض أن تنقل هذه الروبوتات إلى القمر عبر مركبات "كورفيت" الفضائية الروسية القابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات.

ومن المخطط أن تتكون الشبكة الروبوتية المذكورة من 5 أو 6 مركبات صغيرة تتراوح أوزانها ما بين 15 إلى 20 كيلو جرام، إذ ستعمل هذه المركبات فى مناطق قطبى القمر وعلى خطوط عرضه الوسطى وعلى جانبيه المرئى والمظلم، أما مركبة "كورفيت" التى ستتولى إيصال هذه المركبات فسيكون بإمكانها الهبوط على القمر والإقلاع من على سطحه لتنفيذ عدة مهمات فضائية.