«تسلا» للسيارات الكهربائية توقف خطط بيع منتجاتها فى الهند

جدة - نرمين السيد - قررت شركة "تسلا" وقف خططها لبيع سيارات كهربائية فى الهند، وتخلت عن البحث عن صالة عرض وأعادت تعيين بعض أفراد فريقها المحلى بعد أن فشلت فى تأمين ضرائب حكومية أقل على وارداتها.





وذكر موقع "لايف منت" التقنى، اليوم الجمعة، أن القرار جاء بعد أكثر من عام من المحادثات المتوقفة مع ممثلى الحكومة الهندية. وسعت تسلا، المملوكة لإيلون ماسك ثانى أغنى رجل فى العالم، إلى اختبار الطلب أولا عن طريق بيع السيارات الكهربائية المستوردة من مراكز الإنتاج فى الولايات المتحدة والصين، برسوم جمركية منخفضة. وفى حين ضغطت الحكومة الهندية على تسلا للالتزام بالتصنيع محليا قبل أن تخفض الرسوم الجمركية، والتى يمكن أن تصل إلى 100% على السيارات المستوردة.

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