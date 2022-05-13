«سبايس إكس» تعلن إتاحة خدمتها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية فى 32 دولة

جدة - نرمين السيد - ونشرت الشركة، وفق ما نقله موقع "ذا فيرج" التقنى، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مرفقة بصورة لخريطة العالم توضح الدول التى أصبحت الخدمة فيها متاحة، والتى من بينها معظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية، إلى جانب أجزاء من أمريكا الجنوبية وأستراليا، بالإضافة إلى نيوزيلندا.

كما تظهر الصورة أن الخدمة ستكون متاحة فى أماكن أخرى فى العالم قريبا، ومن بينها قارة إفريقيا، التى تتوقع الشركة أن تصل الخدمة إلى معظم دولها فى عام 2023.