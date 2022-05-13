إيلون ماسك يعلن تأجيل صفقة الاستحواذ على تويتر

جدة - نرمين السيد - وقال ماسك (ثانى أغنى رجل فى العالم)، فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر" نقلها موقع "ذا فيرج" التقنى، إن "صفقة شراء منصة التدوينات المصغرة تم تعليقها مؤقتا"، مبررا ذلك بأنه ينتظر حسابات دقيقة حول عدد الحسابات المزيفة على المنصة.

وأشار الموقع التقنى إلى أن ذلك يأتى بعد أن أبلغت الشبكة الاجتماعية أن الحسابات الزائفة أو البريد العشوائى تشكل أقل من 5% من مستخدميها النشطين يوميا البالغ عددهم 229 مليون مستخدم، موضحا أن ماسك، الذى عرض شراء "تويتر" مقابل 44 مليار دولار، أرفق بتغريدته رابطا لتقرير صحفى حول هذه الأعداد.

وأكد ماسك، فى تغريدة لاحقة، أنه لا يزال ملتزما بالصفقة، مشيرا إلى إمكانية إتمامها عقب تقديم الشركة للمعلومات المذكورة.