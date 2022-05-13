وان بلس تستعد لطرح هاتف قابل للطى فى 2023

جدة - نرمين السيد - وجاءت خطوة "وان بلسط بعدت لمنافسة عدد من الشركات التى أعلنت مؤخرًا عن هواتف قابلة للطى، أبرزها سامسونج التى كشفت عن منتجها من تلك الفئة فى العام 2019.
وعبر حسابه الرسمى على تويتر، كشف المسرب التقنى، "ماكس جامبور"، عن بعض مواصفات هاتف "وان بلس" الجديد، حيث أوضحت صورة نشرها أن الهاتف سيأتى قريب الشبه من إصدار شركة أوبو Oppo Find N.
جدير بالذكر أن شركات أوبو Oppo وفيفو Vivo وشاومي Xiaomi أطلقت مؤخرا هواتف قابلة للطى، إلا أن طرحها قاصر حتى اللحظة على السوق الصينية.
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