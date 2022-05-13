معهد الفلك يستعد لرصد أول خسوف للقمر فى 2022

جدة - نرمين السيد - يستعد علماء وباحثو المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضى لرصد ومتابعة أول خسوف كلى للقمر فى 2022، والتى تشهدها الكرة الأرضية يوم الاثنين المقبل، حيث يرى جزئيا فى مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلى عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحا بتوقيت القاهرة.





وقال الدكتور جاد القاضى - اليوم الجمعة - إنه فى القاهرة سيرى الخسوف الجزئى لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته، كاشفا عن أكبر قيمة للخسوف ستكون فى مدينة سيوة حيث يصل إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.

وأشار إلى أن هذا الخسوف الكلى للقمر يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1443، وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطى ظل الأرض فيه 4ر141% تقريبا من سطح القمر.

وأضاف أن هذا الخسوف الكلى للقمر سيرى فى "أوروبا، إفريقيا، آسيا، الأمريكتين، المحيط الباسفيكى، المحيط الأطلنطى، المحيط الهندى، والقارة القطبية الجنوبية".

وكشف عن مراحل الخسوف الكلى للقمر، حيث يبدأ (شبه ظلى) فى الساعة الثالثة و32 دقيقة و7 ثوان (تصعب ملاحظته إلا فى ظروف جوية ممتازة)، ثم خسوف جزئى فى الساعة الرابعة و27 دقيقة و53 ثانية (يرى فى مصر)، يليه بداية الخسوف الكلى فى الساعة الخامسة و29 دقيقة و3 ثوان، ويبلغ ذروته فى الساعة السادسة و11 دقيقة و28 ثانية، حيث يغطى ظل الأرض حوالى 141,4 % تقريبا من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال للعام الهجرى الحالى 1443.

وتابع "ينتهى الخسوف الكلى فى الساعة السادسة و53 دقيقة و56 ثانية، ثم ينتهى الخسوف الجزئى فى الساعة السابعة و55 دقيقة و7 ثوان، وآخر مرحلة منه الخسوف "شبه ظلى" وتنتهى فى الساعة الثامنة و50 دقيقة و48 ثانية صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة".

وقال رئيس المعهد "إنه يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس".

وأضاف "أن الخسوف القمرى يحدث فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر الهجرى عندما يكون القمر بدرا، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض فى هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزى الأرض والشمس أو قريبا منه.

وأكد اكتمال القمر (بدر شوال) فى نفس اليوم وسيبلغ لمعانه 99.9 %، موضحا أن القمر يبدو لنا بدرا فى الفترة من 15 إلى 17 مايو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل.

وأوضح أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بأسماء تدل على الربيع فيطلقون عليه (قمر الزهرة، وقمر الذرة) حيث يكون حصاد الذرة فى هذا الوقت من العام، وأحيانا اخرى يطلقون عليه (قمر الحليب)، مؤكدا أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت فى الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.