جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، ولطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل فى شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 32 19 الإسكندرية 26 16 وادى النطرون 30 18 طنطا 31 19 شبين الكوم 32 19 دمنهور 29 17 بلطيم 26 17 مطروح 23 16 السلوم 23 16 سيوة 29 15 بورسعيد 24 18 دمياط 24 18 الزقازيق 32 19 المنصورة 31 19 الإسماعيلية 32 18 السويس 32 18 العريش 25 16 رفح 24 16 رأس سدر 33 19 نخل 28 12 نويبع 34 19 طابا 32 19 كاترين 29 14 الطور 31 22 شرم الشيخ 36 25 الغردقة 35 24 مرسى علم 35 23 الفيوم 36 20 بنى سويف 36 20 المنيا 38 22 أسيوط 40 22 سوهاج 40 23 قنا 42 24 الأقصر 42 24 أسوان 43 25 إدفو 43 25 أبوسمبل 42 24 الوادى الجديد 42 23 الشلاتين 36 22 أبو رماد 33 20 حلايب 30 21 رأس حدربة 30 21

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم الجمعة 13 أبريل ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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