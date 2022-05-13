بالأرقام.. شراء منصة «تويتر» ثالث أغلى صفقة في تاريخ التكنولوجيا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - فيما تبقى فى المركز الأول الصفقة التى استحوذت فيها “مايكروسوفت” على مطورة الألعاب العملاقة “أكتيفيجن بليزارد” بقيمة 68.7 مليار دولار. وتأتى ثانيا صفقة استحواذ “ديل” على شركة تخزين البيانات “إى إم سي” بقيمة 67 مليار دولار.

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