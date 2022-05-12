كولومبيا تتعاون مع وكالة ناسا فى برنامج استكشاف القمر

جدة - نرمين السيد - وأكدت تقارير عالمية أن الاتفاقية مع ناسا هى رهان على نسائنا كون برنامج Artemis يهدف لإرسال أول امرأة إلى القمر، وربما سيحصل هذا الأمر عام 2024، ونريد أن نرى نساء كولومبيات مشاركات فى المهمات التى سترسل إلى المريخ مستقبلا أيضا.
وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، وأشارت حينها أن البرنامج سينفذ على 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 التى سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 التى سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التى تأمل من خلالها ناسا إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.
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