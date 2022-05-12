أمريكا : 2021 شهد أعلى معدل وفيات من المخدرات

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير، الصادر عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن نحو 108 آلاف شخص لقوا حتفهم نتيجة تعاطى جرعات زائدة فى العام الماضى.

وأشار إلى أنه رغم زيادة الوفيات من هذا النوع على مدار الأعوام الماضية فى الولايات المتحدة، كانت هناك طفرة حدثت خلال فترة جائحة "كوفيدـ 19"؛ إذ ارتفع المعدل بنحو 50% فى 2021 عمّا كان عليه فى عام 2019.

ولم تكن الوفيات فى العام الثانى من الجائحة، وهو 2020، بنفس مستوى الزيادة التى شهدها العام الأول منها، إذ كانت هناك 15% زيادة فيما بين 2020 و2021 بالمقارنة بقفزة بلغت 30% فيما بين 2019 و2020.

إلا أنه حدثت زيادة تقدر بنحو 14000 حالة وفاة جرّاء تعاطى الجرعات الزائدة من المخدرات فى عام 2020 حسب المراكز الأمريكية.