خالد الجندى: الحياد فى قضايا الوطن خيانة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح خالد الجندى خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" الذى يقدمه على قناة "dmc"، أن الحياد فى قضايا الوطن خيانة، والحياد هنا يعنى عدم المشاركة فى القضية وعدم الإدلاء بالرأى فيما يخض القضايا، لأن هناك فرق بين الشخص الصالح الملتم بالأخلاق والدين وبين المصلح الذى يتدخل لمواجهة ما يفسده الآخرين.

وقال الجندى إن النبى صلى الله عليه وسلم ظل 40 عاما صالحا ولم يكن لديه عداوات مع أحد، وتحول الأمر مع الرسالة حين أصبح مصلحا، ولهذا الشخص المصلح هو الذى يحدث بسبب إصلاحه مشكلة فى المجتمعات ولو تحول الأمر إلى صالحين فقط لأصبح الأمر كارثة وخيانة للأمانة.

وأضاف خالد الجندى: "الإخوان الإرهابيين خيانة ومصيبة سودا وما يحدث من بعض الكاذبين والمرتزقة على مواقع التوصل تحايل وكذب وتطاول على الجيش والأزهر وعلماء الدولة، ونحن فى نقطة فارقة فى تاريخ البلاد ولا يوجد ما يسمى منتصف العصا".

"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.