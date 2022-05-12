أمريكية تقتل أطفالها الثلاثة لسبب غريب 

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جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بأن الأم أنجيلا دون فلوريس التى تبلغ من العمر 38 عاما، قتلت أطفالها الـ3 بمساعدة شقيقهم الرابع، وأن الشرطة عثرت على تفاصيل الجريمة بالصدفة.
القصة بدأت بعدما اتصل أحد الأشخاص بالشرطة وأبلاغهم بأن جارتهم، دخلت منزلها من الأحد الماضى ولم تخرج منه، فحضرت الشرطة إلى المنزل، وقامت بنقل الأم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، دون الاشتباه فى حدوث أى شىء.
فى اليوم التالى، تلقت شرطة لوس أنجلوس بلاغ بشأن وجود شخص مسلح فى منزل فلوريس، فتبين أنه ابنها الرابع، البالغ من العمر 16 عاما، فتم اكتشاف الثلاث جثث، فاعترفت الأم بقتل أطفالها.
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وعن أسباب قتلها للأطفال اعترفت أمام الشرطة قائلة: "اعتقدت أن أطفالها الثلاثة ممسوسون من الشياطين".
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