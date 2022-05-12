إعادة عيون ميتة إلى الحياة يبث الأمل فى علاج فقدان البصر

وأشار العلماء، وفقا لدراسة بمجلة "ناتشر" العلمية، إلى أن الخلايا العصبية الحساسة للضوء فى شبكية العين لا تزال قادرة على الاستجابة للضوء والتواصل مع بعضها بعضا حتى خمس ساعات بعد الموت، وهو ما يثير التساؤل عما إذا كانت الوفاة الدماغية، كما تعرف حاليا، أمرا لا رجوع فيه حقا.
وتشكل الخلايا العصبية جزءا من الجهاز العصبى المركزى، والذى يشمل الدماغ والحبل الشوكى، ما يوفر إمكانية استعادة الخلايا الأخرى فى الجهاز العصبى المركزى بالمثل، وربما إعادة الوعى.
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