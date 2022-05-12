أزمة تكنولوجية تواجه سيارات «تسلا» موديل 2022

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، أن تسلا استدعت 129 ألفا و960 سيارة منذ بداية الشهر الحالى، لإصلاح أنظمة المعلومات والترفيه التى قد تتسبب فى ارتفاع درجة حرارتها قبل وأثناء الشحن السريع.
وقالت "تسلا" إنها تعمل على حل الخلل من خلال تحديث البرنامج "أونلاين"، والذى يقوم بتحديث البرامج لاسلكيا مثل تحديث تطبيق الهاتف الذكى، مما يجعل عملية الاستدعاء أقل عبئا على الشركة والمالكين المتأثرين، حيث لن يحتاج مالكو سيارات "تسلا" إلى اصطحاب سياراتهم إلى محطة خدمة.
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وأصدرت "تسلا"، 7 استدعاءات هذا العام للطراز (3) إنتاج 2022، و6 استدعاءات للطراز (ع) للعام نفسه، وتمت معالجتها جميعا من خلال تحديثات البرامج أونلاين.
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