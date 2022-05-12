مين يشترى؟.. أحذية ممزقة بـ 1850 دولارا!

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جدة - نرمين السيد - تبدو الأحذية الرياضية عالية الجودة قديمة ومرهقة وقذرة - وتبلغ تكلفتها ما يقرب من 2000 دولار.
قالت "Balenciaga" أنه سيتوفر 100 زوج فقط من الأحذية الرياضية ذات الإصدار المحدود "المدمرة للغاية"، بسعر 1850 دولارًا.
يتوفر الإصدار غير المحدود من أحذية "باريس الرياضية"، وهى نسخة أقل تدميرًا قليلاً، على موقع Balenciaga الإلكترونى وتتراوح تكلفتها بين 500 دولار و 700 دولار، اعتمادًا على النمط المحدد.
وفى بيان صحفى، قالت "بالنسياجا" إن الصور "تشير إلى أن أحذية باريس الرياضية من المفترض أن تُلبس مدى الحياة".
وأثارت صور الأحذية الجديد سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث كتب أحد مستخدمى "تويتر": "بالنسياجا يتقاضى حقًا 1850 دولارًا مقابل الزوجين الممزقين، وقد توسلت إلى أن أتركها عندما كنت فى المدرسة الثانوية".
وكتب آخر، "إذا اشتريت حذاء Balenciaga الرياضى بقيمة 1850 دولارًا ويبدو أنه قد دهسته جزازة العشب، فيرجى طلب المساعدة ولكن أيضًا يرجى التواصل معى لأننى أرغب فى فهم أين كان عقلك فى تلك اللحظة".
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