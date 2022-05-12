جوجل تطلق الإصدار التجريبى الثانى من تحديث Android 13

جدة - نرمين السيد - واختبرت جوجل تحديث Android 13 هذا العام مبكرًا، وهو لم يكن متوقع، وطرحت الشركة الإصدار التجريبى من التحديث بعد أسبوعين فقط من إطلاق التحديث الأخير.

وتتوفر الصور الخاصة بالإصدار الجديد من Android 13 على هواتف Pixel 4a 5G و Pixel 5 و Pixel 4a و Pixel 4 XL و Pixel 5a و Pixel 6.