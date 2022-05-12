تقارير تكشف مفاجأة فى هاتف سامسونج Galaxy S23

جدة - نرمين السيد - يقال إن العملاق الكورى الجنوبى يخطط لرفع الأمور إلى مستوى أعلى فى العام المقبل، حيث أفاد تقرير بأن "سامسونج" ربما تطور كاميرا بدقة 200 ميجابكسل - وهو شيء لم يكن موجودًا من قبل على الهاتف.

فى العام الماضى، أعلنت شركة "سامسونج" عن أول مستشعر "ISOCELL HP1" بدقة 200 ميجابكسل، لكن الشركة، وفقًا لمجلة "إى تى نيوز" الكورية الجنوبية، تعمل على إصدار محسّن يسمى "ISOCELL HP3".

هاتف سامسونج Galaxy S23

يكاد قسم الهواتف المحمولة فى "سامسونج إلكترونيكس" و"سامسونج إلكترو - ميكانيكس"، يكملان العمل على مستشعر "ISOCLL HP3" بدقة 200 ميجابكسل والذى سينتقل إلى الهاتف التالى من سلسلة "جلاكسى إس"، وربما S23.

وفى حين أن 30% من تصنيع مستشعر "ISOCELL HP3" يتم تنفيذه بواسطة "سامسونج إلكترونيكس"، وتهتم "سامسونج إلكترو - ميكانيكس" بباقى التفاصيل.

ولا تُعرف حتى الآن المواصفات الدقيقة لمستشعر "Samsung ISOCELL HP3" بدقة 200 ميجابكسل، لكن التقرير قال إن الشركة قد أبلغت شركاءها بالجوانب الرئيسية للمستشعر.

هذا يعنى أن الشركات التى من المحتمل أن تزود "سامسونج" بمكونات إضافية تعمل بالفعل على التقنيات المقبلة.

سامسونج Galaxy S23

من المحتمل أن ينتقل مستشعر "Samsung ISOCELL HP1"، الذى تبلغ دقته 200 ميجابكسل، والذى أعلنت عنه الشركة العام الماضى، إلى "Samsung Galaxy S23 Ultra"، فيما قد يستخدم "Samsung Galaxy S23" مستشعر "Samsung ISOCELL HP3" بدقة 200 ميجابكسل.

وعلى الرغم من أن مواصفات هذا الأخير غير واضحة، فمن المؤكد أن هذا المستشعر سيفقد بعض الميزات ستكون متعلقة على الأرجح بالجودة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه سيتم استخدامه فى هاتف "Galaxy S23" الأقل تكلفة، ولكن فى كلتا الحالتين، سيكون هذا أفضل بكثير من الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل المستخدمة فى "Galaxy S22".

قال تقرير إن الكاميرا التى تبلغ دقتها 200 ميجابكسل على "Galaxy S23" ستجلب تحسينات فى الأداء وإدارة الذاكرة والميزات، وإنه من المحتمل أيضًا أن يوفر المستشعر دقة أفضل للصور. وذلك لأن مستشعر "ISOCELL HP3" سيكون إلى حد ما هو نفسه مستشعر "ISOCELL HP1" العالى الجودة.

Galaxy S23

ومن المحتمل أن تستخدم 0.64 ميكرون بكسل وتقنية Chameleon Cell المملوكة للشركة، والتى تعتمد على تنسيق 2 × 2 أو 4 × 4 أو كامل البكسل.

وستتيح هذه التقنية التقاط الصور بدقة تتراوح بين 12.5 ميجابيكسل و200 ميجابيكسل، وعلاوة على ذلك، يتيح لك هذا المستشعر تسجيل مقاطع الفيديو بدقة "8K" بمعدل 30 إطارًا فى الثانية.