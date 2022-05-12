دعاء الامتحان.. كلمات من ذهب تسهل كل صعب

جدة - نرمين السيد - وهناك عدة أدعية تواردت عن العلماء سلفا وخلفا تقال عند بدء تحصيل العلم، أو ما نسميه حاليا المذاكرة، وهو:

اللهم إنى أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.. اللهم اجعل لسانى عامرًا بذكرك وقلبى بخشيتك، وسرى بطاعتك، فإنك على كل شيء قدير.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أما بعد دعاء النتهاء من المذاكرة، فيقول:

اللهم إنى استودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتى إليه، إنك على كل شيء قدير.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أما الامتحانات والتى بدأت حاليا لعديد من السنوات الدراسية والتى يليها طلاب الثانوية العامة والجامعات، فقد نالت عدة أدعية أفردها العلماء عند دخول اللجان وعند بدء الامتحان وعند وجود الأسئلة الصعبة، وعند الفراغ من الامتحان.

وخلال السطور التالية نعرضها لكم بإيجاز

اللهم انى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت.

رب أدخلنى مدخل صدق، وأخرجنى مخرج صدق، واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرًا.

وقبل البدء فى الإجابة يقول الطالب دعاء الامتحان وهو: "ربّ اشرح لى صدرى، ويسّر لى أمرى، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولى.. باسم الله الفتاح.. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين".

أما إذا تعسرت الإجابة وكانت الأسئلة صعبة، فهناك دعاء يتضرع فيه المسلم إلى الله تعالى أن ييسر عليه هذا الصعب ويأتى من ضمن دعاء الامتحان، وهو:

ومن ضمن دعاء الامتحان أن يدعى الطالب إذا تعسرت عليه إجابة، قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين.. يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه.. رد على ضالتى

وبعد الانتهاء من الامتحان على الطالب أن يحمد االله تعالى ويثنى عليه فهو سبحانه وحده الموفق لكل شىء، قال تعالى على لسان عبده شعيب: "وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".

ومن ضمن دعاء الامتحان أيضا يأتى حمد الله تعالى على نعمه بأن وفقنا للإجابة قائلين: الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.