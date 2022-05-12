عمره 72 مليون سنة.. اكتشاف نوع جديد من الديناصورات فى اليابان (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وأطلق العلماء على الديناصور اسم Paralitherizinosaurus japonicas، ويقدر عمره بين 72 و 83 مليون عامًا، وتم حساب ذلك عن طريق بقايا مجزأة عثر عليها بجزيرة هوكايدو اليابانية وفقًا لـ (العربية).

وأعاد فريق من العلماء من متحف جامعة أوكايدو فحص الأحافير وإنشاء تصنيف جديد يؤكد أن المادة الأحفورية تمثل عضوًا من العصر الطباشيرى المتأخر من التريزينوصو، وتم تحديده ليكون نوعًا جديدًا لامتلاكه مزايا فريدة.

وعرض العلماء رسمًا توضيحيًا ومحاكاة بالفيديو للديناصور الجديد الذى تم اكتشاف حفرياته عام 2000 فى اليابان.