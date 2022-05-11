جدة - نرمين السيد - ويستفيد من التحديث الجديد ما يقرب من 300 مليون شخص حول العالم، يستخدمون اللهجات المختلفة التى دعمها التطبيق مؤخرًا. ويشمل تحديث التطبيق لغات (الديفيهى والإيوى والبوجبورى والأسامية وبامبارا والأيمارا وغوارانى ودوجرى والكونكانية ولوغندا والكردية السورانية واللينغالا والأورومو والمايثيلى وكريو والسنسكريتية وميزو والصورانى الكردية وتسونجا، Twiو Ilocano).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 300 مليون مستفيد.. Google Translate يدعم 24 لغة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.