قروض بنك مصر

جدة - نرمين السيد - قرض شخصى من بنك مصر

يوفر بنك مصر قرض شخصى للموظفين المحولة رواتبهم على البنك أو حتى غير المحولة، وذلك وفقا لعدة شروط، وتصل قيمة القرض إلى مليون جنيه، وفترة سداد القرض تبدأ من 6 أشهر وحتى 10 سنوات فى حالة تحويل المرتب، و8 سنوات فى حالة عدم التحويل، وتصل الفائدة السنوية إلى 14.75% متناقصة سنويا.

شروط الحصول على قرض شخصى من بنك مصر:

وهناك عدة شروط للحصول على قرض الموظفين سواء للعاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو الخاص، وتتلخص فى ألا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للموظفين، و65 لأصحاب المهن الحرة، ويكون الحد الأدنى للدخل الشهرى لا يقل عن 1000 جنيه للموظفين فى حالة تحويل الراتب للبنك، و2000 جنيه فى حالة عدم التحويل.

ومن الشروط أن يكون حد أدنى لمدة عمل الموظف فى الوظيفة الحالية لا تقل عن 3 أشهر.

قرض التعليم من بنك مصر

يقدم بنك مصر قرض التعليم للعديد من الفئات (موظفين وأصحاب مهن حرة وأصحاب المعاشات) وذلك لتمويل جميع المراحل الدراسة والجامعية.

ويمنح قرض التعليم للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهرى.

الموظفين بموجب اثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

أصحاب / مستحقى المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

سعر عائد تنافسى

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه (بشروط محددة).

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 84 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة لـ قرض بنك مصر:

صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء – مياه - تليفون).

بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهرى.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهرى (فى حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.

صورة مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى.

كشف حساب بنكى لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقى المعاشات:

بيان بقيمة المعاش.

بيان بالمستفيدين من المعاش (فى حالة مستحقى المعاشات).

تعهد بتحويل المعاش شهريا (فى حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

مميزات إضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

إمكانية تمويل مرحلة دراسية بالكامل.

قرض السيارة

يمنح بنك مصر قرض السيارة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضى



ويقدم إلى الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهرى.

الموظفين بموجب إثبات الدخل.

الموظفين بدون إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بدون إثبات الدخل.

أصحاب الأوعية الإدخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

سعر عائد تنافسى

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

بدون حد أقصى للقرض (بشروط محددة).

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز- كهرباء – مياه – تليفون).

عرض أسعار معتمد من المعرض

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهرى.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهرى (فى حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.

صورة مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى.

كشف حساب بنكى لمدة 6 أشهر.

مميزات إضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة.

بدون تأمين وحظر بيع على السيارة (بشروط محددة).

قرض الحج والعمرة من بنك مصر

كما يقدم بنك مصر قرض الحج والعمرة وذلك من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهرى.

الموظفين بموجب إثبات الدخل.

أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

أصحاب / مستحقى المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).

الشروط العامة لمنح القرض:

سعر عائد تنافسى.

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأقصى لقيمة القرض فى تمويل الحج يصل إلى 400,000 جنيه (بشروط محددة).

الحد الأقصى لقيمة القرض فى تمويل العمرة يصل إلى 100,000 جنيه (بشروط محددة).

نسبة التمويل تصل إلى 100%.

مدة تمويل تصل إلى 120 شهر.

المستندات الأساسية المطلوبة:

صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء - مياه -تليفون).

عرض سعر معتمد من الشركة / الشركات.

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهرى.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهرى (فى حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة البطاقة الضريبية.

صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة ( للمهن الحرة).

صورة مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى.

كشف حساب بنكى لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقى المعاشات:

بيان بقيمة المعاش.

بيان بالمستفيدين من المعاش (فى حالة مستحقى المعاشات).

تعهد بتحويل المعاش الشهرى (فى حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

مميزات إضافية:

يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

قروض التمويل العقارى للأفراد

ويوفر بنك مصر أيضا قروض للتمويل العقارى للأفراد وتنقسم إلى:

التمويل العقارى للأفراد (موظفين - أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية).

المواصفات:

​أكبر قيمة تمويل تصل إلى 5 مليون جنية مصرى.

أطول فترة سداد تصل إلى 240 ​شهر.

معدل عائد منافس.

أقل مصاريف إدارية للقرض (يتم تحصيلها عند صرف القرض).

المستندات المطلوبة من العميل (بيان بالدخل الشهرى – صورة بطاقة رقم قومى – إيصال مرافق).

المميزات:

تأمين مجانى على الحياة (فى حالة الوفاة لا قدر الله لا يتم المطالبة بآية مستحقات للبنك).

إمكانية منح القرض للزوج والزوجة (فى حالة عمل الزوجة).

إمكانية منح القرض بضمان وحدة سكنية أخرى (يجب أن تكون مسجلة فى الشهر العقارى).

إعفاء العميل من مصاريف فتح الحساب وكذلك الدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتمانى.

التمويل العقارى للأفراد بضمان أوعية ادخارية (شهادات – ودائع – توفير).

المواصفات:

أطول مدة تقسيط تصل إلى 15 سنوات.

نسبة التمويل 100% من الوحدة السكنية مع مراعاة النسبة التسليفية لكل وعاء ادخارى.

سعر عائد تنافسى.

أعلى قيمة للقرض تصل إلى 50 ​مليون جنيه.

المستندات المطلوبة من العميل

صورة بطاقة رقم قومى سارية للمصريين (أو جواز سفر سارى للأجانب).

طلب الحصول على القرض.

المستندات المطلوبة للوحدة السكنية المراد تمويلها

فى حالة إن الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل.

سند ملكية مسجل خالى من الحقوق العينية للغير.

فى حالة ان الوحدة غير قابلة للتسجيل.

عقد بيع ابتدائى بين العميل ومالك الوحدة السكنية وكذا سند ملكية البائع.