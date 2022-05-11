جدة - نرمين السيد - مع استمرار طرح شهادة 18%، تزايد البحث عن "خدمة عملاء بنك مصر"، لأجل معرفة الكثير من التفاصيل حول حسابات العملاء، وغيرها من الخدمات أو الشهادات الجديدة، أو لحل المشكلات المتعلقة بحساباتهم البنكية.





بنك مصر

ويعتبر بنك مصر من أهم البنوك لكونه يضم حوالى ملايين العملاء وعشرات الخدمات، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يعد من أقدم البنوك الموجودة فى مصر حيث يرجع تاريخه لعام 1920، منذ حدوث تقدم فى الاقتصاد المصرى أيام محمد طلعت حرب باشا.

خدمة عملاء بنك مصر

ويضم بنك مصر أكثر من 400 فى جميع أنحاء الجمهورية، ويمكن الذهاب لأى واحد من الفروع والدخول إلى قسم خدمة العملاء، بهدف تقديم الحلول والإجابة على كافة المشاكل والاستفسارات الخاصة بحسابات العملاء البنكية، فى أى وقت وبأى مكان.

كما يتمكن العملاء من خلال "خدمة عملاء بنك مصر" التمكن من الاستفسار عن كافة الخدمات التى يحتاجون إليها، بسبب ما تقدمه من خدمات متنوعة تناسب جميع الفئات مثل شهادات الادخار ذات العوائد التنافسية الكبيرة.

رقم خدمة عملاء بنك مصر

وبسبب ضيق وقت البعض وصعوبة ذهابهم إلى البنوك، ورغبتهم فى التوصل للحلول السريعة حول مشاكل العملاء المتعلقة بتعاملاتهم البنكية أو استفساراتهم التى يحتاجون إلى الرد عليها، يلجأون إلى التواصل مع خدمة عملاء بنك مصر.

ويمكن التواصل السريع مع خدمة عملاء بنك مصر من خلال أرقام مخصصة بهم، للإجابة الفورية عن كافة الاستفسارات وحل مختلف المشاكل.

أرقام خدمة عملاء بنك مصر فى 2022، هى:

-الخط الساخن 19888.

-رقم التليفون الأرضى 01019888000.

-رقم التليفون من خارج مصر 0020219888.

خدمة عملاء بنك مصر أون لاين

كما يمكن الاطلاع على كافة الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة من بنك مصر، من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك أون لاين "https://www.banquemisr.com"، لأجل متابعة كافة خدمات ومنتجات البنك من شهادات استثمار و قروض و حسابات جارية و شخصية.