خطوات بسيطة للتخلص من بقع الملابس

جدة - نرمين السيد - بقع العصائر

وتعانى الأمهات من وجود بقع العصائر الموجود على الملابس، وخصوصا التى يصعب خروجها.

ولكن هناك خطوات سهلة لتنظيف الملابس من بقع العصير المسكوبة، من خلال:

-شطف المنطقة المبقعة بالماء البارد، لأجل تفتيحها ثم دعكها باستمرار.

-اختيار منظف غسيل يحتوى على الإنزيمات، مما يساعد فى معالجة أنواع مختلفة من المواد العضوية.

-الانتظار لمدة تصل إلى 20 دقيقة قبل وضع لملابس فى الغسالة، مع ضبطها على دورة المياه الساخنة.

بقع الحبر

وخلال فترة الامتحانات، تكثر شكوى الأمهات من بقع الحبر الموجودة على ملابس الأبناء مما يشوه منظرها، وللعلاج نحتاج إلى:

-وضع المناديل الورقية فى الجهة الخلفية من البقعة لامتصاص الرطوبة.

-تشبع البقعة بالكحول الطبى الذى يرطب بالإسفنجة.

-مسح المنطقة المبقعة من خلال فوطة مصنوعة من القماش الأبيض، ونحتاج إلى تكرار المحاولات لبضع دقائق لصعوبة التخلص من بقع الحبر.

البقع الدهنية

أما لتنظيف الملابس من البقع الدهنية، يفضل الاستعامة بالسائل الجلى، والقيام ببعض الخطوات، منها:

-وضع البقعة تحت الماء البارد، والاستعانة بالأصابع لشطف أكبر قدر ممكن الدهون.

-صب كم مناسب من سائل الجلى على البقعة ثم فركها بواسطة فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة خلال حركات دائرية.

-شطف الصابون جيدا تحت الماء مع ضرورة تجنب الفرك.

-أما فى حالة عدم اختفاء البقعة بصورة تامة، فيمكن معالجتها بمزيل إنزيمى للبقع، مع تطبيق الأخير عليها، وتركها لمدة 15 دقيقة، تغسل قطعة الملابس فى الغسالة بعد ذلك، مع ضبط الأخيرة على دورة الغسيل بالماء الساخن، من دون شطف مزيل البقع.