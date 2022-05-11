واتساب يصدر تحديثا لإصلاح عيوب الإصدرات السابقة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "وابيتانفو"، أن منصة واتساب تقوم بتحديثات متعددة لإصدارتها المختلفة على أنظمة تشغيل أندرويد وآى أو إس بهدف تعزيز تجربة مستخدميها. ونصح الموقع المستخدمين بالتحديث إلى الإصدار إذا لم يكن من مختبري الإصدار التجريبي، موضحا أنه إذا كان المستخدم أحد مختبري الإصدارات التجريبية فلا يجب عليه تحديث الإصدار.

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