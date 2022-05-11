سيدة أمريكية تحكى قصتها مع عفاريت تسكن منزلها

جدة - نرمين السيد - وكانت السيدة قد اشترت المنزل مؤخرًا وأصيبت بالفزع لأول مرة عندما سمعت صوت طفل ينادى "مرحبًا" من غرفة فارغة قريبة.

وتفاقم الأمر خلال اليومين الماضيين، حيث بدأت تسمع خطى شخص يسير على الدرج ومتعلقات شخصية تتساقط من على الأرفف.

وقالت السيدة لصحيفة "The Mirror" البريطانية: "لدى شيطان فى منزلى وأحتاج إلى المساعدة. لم أكن أعلم أنه كان شيطانًا فى البداية ولكن الأمر ازداد سوءًا عندما غادر زوجى للعمل لمدة شهرين".

وأضافت: "بدأت الفتاة فى الظهور بشكل أكبر، بخطى، وطرق، وسقوط أشياء، وأصبح الأمر أسوأ. وكان هناك شخص يجز الحشائش من الحديقة، سألنى "كم لديك من الأطفال؟"، قلت لا شىء حتى الآن! فكبرت عيناه وقال "كنت أتساءل لأننى ظللت أسمع فتاة صغيرة تضحك فى منزلك قبل أن تعود إلى المنزل. لقد كان مرعبا. واصلت الاستيقاظ فى الساعة 3 صباحًا كأننى لم أنم تمامًا بدون تفسير".

وتابعت: "سمعت طَرقًا عشوائيا على بابى.. توقف كلبى عن الأكل وظل جالسًا أمامى أو خلفى، ويواصل المشى صعودًا وهبوطًا فى غرفتى، ويستلقى أمام باب غرفة نومى".

ووفقًا لـ "ميرور"، اتصلت المرأة بالكنيسة المحلية للمساعدة، عندما خرجت الأمور عن السيطرة.