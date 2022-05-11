اليوم.. جوجل تبدأ حظر جميع تطبيقات تسجيل المكالمات

جدة - نرمين السيد - عارض عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، تطبيقات وخدمات تسجيل المكالمات لعدة سنوات، نظرًا لأن الشركة تعتقد أن ذلك انتهاك لخصوصية المستخدمين.

بسبب ذلك، تأتى ميزة تسجيل المكالمات على تطبيق "Dialer" الخاص بـ "جوجل" مع تنبيه بصوت عالٍ وواضح "يجرى الآن تسجيل هذه المكالمة"، ويتم سماعه بوضوح من كلا الجانبين قبل بدء التسجيل.

أوضحت جوجل أن التغيير سيؤثر فقط على تطبيقات الطرف الثالث، ما يعنى أن تسجيل المكالمات على "Google Dialer" سيظل يعمل إذا كان متاحًا على جهازك أو منطقتك.

ويوضح هذا أيضًا أن أى تطبيق "Dialer" تم تحميله مسبقًا مع ميزة تسجيل المكالمات سيعمل بشكل جيد تمامًا.

سيتم فقط إنهاء التطبيقات التى تحتوى على ميزة تسجيل المكالمات المتوفرة على متجر "Google Play".

"تروكولر" يزيل ميزة تسجيل المكالمات

بعد يوم من إعلان "جوجل" عن حظر تطبيقات تسجيل المكالمات، كشف تطبيق "تروكولر" عن إزالة ميزة تسجيل المكالمات من نظامه الأساسى.

وأصدر اتطبيق بيانا قال فيه: "وفقًا لسياسات برنامج "Google Developer" المحدّث، لا يمكننا تقديم تسجيلات المكالمات بعد الآن.

وقال متحدث باسم "Truecaller" إن هذا لن يؤثر على الأجهزة التى تحتوى على تسجيل مكالمات مدمج فى الجهاز أصلاً.

وأضاف المتحدث: "لقد قدمنا ​​تسجيل المكالمات لجميع الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد بناءً على الطلب الهائل للمستهلك، وكانت هذه الخدمة مجانية للجميع على التطبيق، ويستند إلى إذن ويطلب من المستخدمين تمكين الميزة باستخدام "Google Accessibility API".

يذكر أن "جوجل" حظرت تسجيل المكالمات فى الوقت الفعلى على نظام تشغيل "أندرويد 6"، ثم تسجيل الصوت أثناء المكالمة عبر الميكروفون باستخدام "أندرويد 10".

ومع ذلك، لا تزال بعض التطبيقات قادرة على اكتشاف ثغرة فى أندرويد للوصول إلى خدمة إمكانية تقديم تسجيل المكالمات الوظائف على الأجهزة التى تعمل بنظام أندرويد 10 والإصدارات الأحدث.

أجبر ذلك عملاق التكنولوجيا على فرض حظر كامل على جميع تطبيقات تسجيل المكالمات المتاحة فى متجر بلاى.