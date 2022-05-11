إيلون ماسك يعتزم إلغاء حظر حساب ترامب على تويتر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك وفقًا لما نشرته تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء.

وأعلن الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، أنه لن يعود إلى موقع "تويتر"، وذلك بعد إعلان الملياردير إيلون ماسك شرائه شركة التواصل الاجتماعى مقابل 44 مليار دولار.

وقال ترامب، فى وقت سابق، إنه لن يعود إلى "تويتر" حتى إذا أعاد ماسك تفعيل حسابه الذى تم تعليقه إثر اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021.