عاجل.. آبل تعلن إيقاف إنتاج آى بود

جدة - نرمين السيد - وأوضح غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمى فى آبل، أن روح آى بود ستستمر، من خلال منتجات أخرى تدمج ميزات تشغيل الموسيقى، وفقًا لما نشرته وكالة روسيا اليوم الإخبارية.

وبذلك تنتهى حقبة من الموسيقى الرقمية بدأتها آبل لأول مرة فى عام 2001 عندما أطلقت جهاز الآى بود.