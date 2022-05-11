جدة - نرمين السيد - وأوضح غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمى فى آبل، أن روح آى بود ستستمر، من خلال منتجات أخرى تدمج ميزات تشغيل الموسيقى، وفقًا لما نشرته وكالة روسيا اليوم الإخبارية.
وبذلك تنتهى حقبة من الموسيقى الرقمية بدأتها آبل لأول مرة فى عام 2001 عندما أطلقت جهاز الآى بود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. آبل تعلن إيقاف إنتاج آى بود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.