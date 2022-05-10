تحذير.. كويكب عملاق يقترب من الأرض

جدة - نرمين السيد - من جانبها تراقب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا الأمر عن كثب، وقالت إن الكوكيب يكون فى موقف اقتراب وثيق من الأرض، وفقًا للـ (العربية).

وطبقًا للمعلومات المتوافرة عن الأمر فمن المقرر أن يكون الكوكيب على بعد 3.5 مليون ميل من الأرض، فلا داعى للخوف، فهى مسافة بعيدة.

وأوضح علماء الفلك أن عرض الكويكب يترواح بين 220 و490 مترًا، وبأقصى طول ممكن، أى أن حجمه يجعله أكبر من مبنى (إمباير ستيت) الشهير بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المفترض أن يقترب هذا الكويكب من الأرض بنفس هذه المسافة مرة أخرى فى عام 2163.