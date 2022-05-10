مواصفات هاتف Narzo 50 5G من Realme قبل طرحه فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات هاتف Narzo 50 5G الجديد من إنتاج شركة Realme، حيث يحتوى الهاتف على معالج فائق السرعة، وتقنية تبريد مميزة، ويأتى بكاميرتين فى الخلف بدقة 13 ميجا بيكسل.





وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف الجديد من Realme يتميز بشاشة AMOLED بدقة عرض FHD +وحجم 6.58 بوصة، وذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. ومن المقرر أن تعلن شركة Realme عن هاتفها الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة.

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