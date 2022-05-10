تحذير عاجل من واتساب: هذه الأشياء تُعرضك للحظر الفورى

جدة - نرمين السيد - وأشار تطبيق الرسائل الأكثر شهرة فى العالم إلى أن هناك عدة مشكلات تواجه ملايين المستخدمين، حيث لا يعلم كثيرًا منهم ما يجب وما لا يجب فعله عند إرسال المحادثات إلى الأصدقاء وزملاء العمل، حيث يمكنهم بالخطأ إرسال فيروسات أو رسائل احتيالية وذلك بحسب ما نشرته صحيفة (ذا صن) الإنجليزية.
وحذر التطبيق التابع لشركة ميتا من استخدام إصدارات غير رسمية من واتساب، ونهى التطبيق عن استخدام هذه الإصدارات المقلدة، حتى لا يتعرض مستخدميها للحظر الفورى.
وأكد واتساب على ضرورة الابتعاد عن إرسال الشائعات والأخبار الكاذبة للأصدقاء، حتى لا يتعرض المرسل للاحتجاز.
ونوه التطبيق إلى التوقف عن إرسال رسائل تضايق الآخرين وتسبب آلام لهم حتى لا تتعرض للحظر.
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