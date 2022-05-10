صاحبة العمرة والعلقة والطلاق.. من هى أحلام عادل؟

جدة - نرمين السيد - أحلام عادل

وبعد انتشار خبر طلاق أحلام عادل وزوجها أحمد العجمى، أصبحت حديث السوشيال ميديا، كما تساءل البعض عن "من هى أحلام عادل؟".

من هى أحلام عادل؟

أحلام عادل فتاة عشرينية، بدأ ظهورها منذ حوالى 7 سنوات على السوشيال ميديا، من خلال نشر فيديوهات ساخرة عبر "فيسبوك".

ودرست فى كلية رياض أطفال وبعد تخرجها بدأت بتعليم اللغة الإنجليزية فى أحد المراكز، ثم انشغلت مع السوشيال ميديا.

واهتمت بتقديم العديد من الإعلانات عبر صفحتها على "إنستجرام" للترويج عن المنتجات المختلفة، سواء أدوات التجميل أو العناية بالبشرة أو الملابس أو الإكسسوارات وغيره.

وبلغ عدد متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" 2.9 مليون شخص، و2.7 مليون متابع على إنستجرام.

خطوبة أحلام عادل

ومنذ شهور قليلة كشفت عن خطوبتها الأولى للإنفلونسر محمد الشورى ولكنها لم تكتمل، وبعد مرور أيام أعلنت عن خطوبتها الثانية من مصمم أزياء شهير يدعى "أحمد العجمى".

وظهرت أحلام عادل فى خطوبتها بفستان رمادى اللون من تصميم زوجها "أحمد العجمى"، وبعد 45 يوما من حفل الخطوبة تم عقد القران الذى تبعه بأيام حفل الزفاف.

أحمد العجمى

أحمد العجمى شاب يعمل فى تصميم الأزياء، تخرج فى كلية الهندسة فى 2016 وعمل قليلا فى مجاله ثم قرر تغييره ليطلق العنان لخياله فى تصميم الأزياء.

كما أعتمد فى تصميماته على دراسته للهندسة، ومشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب، ونجح في إطلاق علامة تجارية باسمه.

حفل زفاف أحلام عادل وأحمد العجمى

وفى مارس الماضى، تم إقامة حفل زفاف أحمد العجمى وأحلام الذى بلغ تكلفته ملايين الجنيهات، وكانت لها إطلالتين بفستان زفاف، وظهرت وهى مرتدية فستان ناصع البياض مرصعا بقطع من الفضيات الصغيرة، مع طرحة طويلة، وعلى رأسها تاج من اللون الأبيض، وتمكنت من خطف الأنظار.

وحرصت أحلام على نشر صور وفيديوهات تجمعهما، لإظهار مشاعر الحب التى تربطهما، كما نشرت منذ حوالين أسبوعين صور لهما أثناء تأدية مناسك العمرة، وبعد عودتهما نشر العجمى خلال "قصته" عبر إنستجرام مطالبا متابعيه بالتحدث مع زوجته لمصالحته.

ونجح العجمى فى مفاجأة أحلام أثناء عيد ميلادها الذى كان منذ حوالى أسبوع، من خلال تزيين المنزل بالورود و"البلالين".

طلاق أحلام عادل

وبعد اختفائها أيام قليلة عبر السوشيال ميديا، بدأ الكثير من متابعيها السعى لمعرفة سر تغيبها، حتى نشرت "ستورى" بمقطع صغير من فيديو ولكن لم تنشره، وعلقت عليه: "أنا صورت كتير وفى الآخر بعيط وبنهار وحسبى الله ونعم الوكيل بجد".

وكتبت على جزء من الفيديو: "أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلى الولاد والبنات.. ملحوظة كانت مصليات مش ازازة خمرة".

وطالبت متابعيها بالدعاء لها، قائلة: "ادعولى ابقى كويسة وربنا يخلصنا منها على خير".

كما شاركت تساؤلات محبيها ودعمهم لها، ما أثار حالة من الجدل والحيرة بين متابعيها، وخصوصا بعد قيامها بحذف الصور التى تجمعها مع زوجها، وإلغاء المتابعة له عبر صفحته على "إنستجرام"، ولكن الثانى لم يحذف أى صور بينهما.

وظهرت البلوجر آية مكرم فى فيديو نشرته عبر "قصتها" على إنستجرام، وهى تطالب محبى أحلام عادل بالدعاء لها، وعلقت على الفيديو "ارجعى من تانى قوية كالعادة".