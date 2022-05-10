حكاية البلوجر أحلام عادل.. رحلة عمرة انتهب بـ«علقة وطلاق» (صور)

جدة - نرمين السيد - أحلام عادل

وبعد اختفاء البلوجر أحلام عن السوشيال ميديا لمدة أيام قليلة، بدأ البعض من متابعيها إرسال الكثير من التساؤلات عن سر اختفائها.

أزمة أحلام عادل

شاركت أحلام خلال خاصية "ستورى" عبر إنستجرام، بعض تساؤلات محبيها ودعمهم لها، ما أثار حالة من الجدل والحيرة بين متابعيها، وخصوصا بعد قيامها بحذف الصور التى تجمعها مع زوجها، وإلغاء المتابعة له عبر صفحته على "إنستجرام"، ولكن الثانى لم يحذف أى صور بينهما.

وظهرت البلوجر آية مكرم فى فيديو نشرته عبر "قصتها" على إنستجرام، وهى تطالب محبى أحلام عادل بالدعاء لها، وعلقت على الفيديو "ارجعى من تانى قوية كالعادة".

طلاق أحلام عادل

ثم نشرت أحلام "ستورى" بمقطع صغير من فيديو ولكن لم تنشره، وعلقت عليه: "أنا صورت كتير وفى الآخر بعيط وبنهار وحسبى الله ونعم الوكيل بجد".

وكتبت على جزء من الفيديو: "أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة عشان جبت مصليات لزمايلى الولاد والبنات.. ملحوظة كانت مصليات مش ازازة خمرة".

وطالبت متابعيها بالدعاء لها، قائلة: "ادعولى ابقى كويسة وربنا يخلصنا منها على خير".

جدير بالذكر أن البلوجر أحلام عادل أجرت أداء العمرة مع زوجها مصمم الأزياء أحمد العجمى منذ أسبوعين.

زواج أحلام عادل

وكانت أحلام عادل احتلت التريند بعد خطوبتها الثانية بسبب صدمة متابعيها حيث أنها فسخت خطوبتها الأولى مع الإنفلونسر "محمد الشورى"، ولم يمر سوى القليل من الأيام، وأعلنت خطوبتها الثانية من "أحمد العجمى".

وبعد مرور شهرين من حفل الخطوبة نشرت أحلام عادل صور زفافها الذى كان فى 10 مارس من العام الجارى، وحرصت على الظهور فيه بإطلالات عدة فى حفل بلغ تكلفته ملايين.

وقامت بعدها بنشر عدد من الفيديوهات التى تجمع بينهما لتوضح سعادتهم، ولكن لم يمر سوى القليل حتى ظهر خلافات بينهما ثم أعلنت عن طلاقها.