5 أخطاء تقلل عمر بطارية الهاتف

جدة - نرمين السيد - ويبدأ البعض يتساءل عن العادات التى تتسبب فى تدمير بطارية الهواتف. ومن بين الأخطاء والعادات السلبية اليومية التى تضر بعمر بطارية الهواتف، وفقا لموقع "ZDNet": -استخدام الكحول عند تنظيف الشاشة: يتسرب الكحول بين طبقات الشاشة، لذا يؤدى إلى تدميرها ويحتاج إلى تركيب شاشة بديلة للجهاز، وينتج عنه أيضا تلف المادة اللاصقة التي تثبت الشاشة في مكانها وتؤثر على مقاومة الماء. -استخدام شاحن غير الأصلى: يضعف الشاحن غير الأصلى البطارية بشكل سريع ويعجل تلفها. -ترك الهاتف فى الشاحن طول الليل: يتسبب فى رفع درجة حرارة البطارية ما قد يجعلها تنفجر، ثم تؤدى إلى موت الشخص نفسه. -استخدام الشواحن السريعة على الهواتف العادية: يوصل الشاحن السريع مقدارًا أعلى بكثير من القدر الذى يحتاجه الشحن مما يقلل بدوره من عمر البطارية. -عدم تحديث الهاتف: أحيانا تكون الهواتف القديمة غير آمنة لذا لا تحمى البيانات الشخصية والمالية من أحدث الفيروسات، لذا يجب المحافظة على تحديث الهاتف بشكل مستمر.

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