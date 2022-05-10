جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، قالت المنظمة إن ذلك لا يعتبر دليلا على أن كوكب الأرض ستتجاوز درجة حرارته 1.5 درجة مئوية، وهو حد أقصى كان العلماء حددوه لتجنب تغير المناخ على نحو ينذر بكارثة.
وأضافت المنظمة أنه بالرغم من ذلك، يمكن أن يعد ارتفاع درجة حرارة الأرض بهذا المقدار، مؤشرًا على أنه قد بتجاوز ذلك المستوى على المدى الطويل.
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيترى تالاس "نقترب بشكل ملموس من الوصول مؤقتا إلى المستوى الأدنى الذى يستهدفه اتفاق باريس"، فى إشارة إلى اتفاقات المناخ التى جرى اعتمادها عام 2015.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المنظمة العالمية للأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجة حرارة الأرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.