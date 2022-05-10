المنظمة العالمية للأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجة حرارة الأرض

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، قالت المنظمة إن ذلك لا يعتبر دليلا على أن كوكب الأرض ستتجاوز درجة حرارته 1.5 درجة مئوية، وهو حد أقصى كان العلماء حددوه لتجنب تغير المناخ على نحو ينذر بكارثة.

وأضافت المنظمة أنه بالرغم من ذلك، يمكن أن يعد ارتفاع درجة حرارة الأرض بهذا المقدار، مؤشرًا على أنه قد بتجاوز ذلك المستوى على المدى الطويل.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيترى تالاس "نقترب بشكل ملموس من الوصول مؤقتا إلى المستوى الأدنى الذى يستهدفه اتفاق باريس"، فى إشارة إلى اتفاقات المناخ التى جرى اعتمادها عام 2015.