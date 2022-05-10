إجراء من سامسونج بشأن الجيل التالى من الهواتف القابلة للطى

جدة - نرمين السيد - انتهى موسم Galaxy S22، وهذا يعنى أن مراقبى "سامسونج" ينتقلون إلى الإصدار الكبير التالى، وهو من الجيل الرابع القابل للطى.

وتؤكد آخر جولة من التسريبات من صفحة المدون التكنولوجى "Ice Universe" أن "Flip 4" سيتم تزويده ببطارية أكبر فيما سيشهد "Fold 4" تغييرات فى الشاشة.

وأضاف المدون "Ice Universe" أن "Flip 4" من "سامسونج" سيحتوى على 3700 مللى أمبير من سعة البطارية، بزيادة هامشية عن إجمالى 3300 مللى أمبير فى "Flip 3".

ومن المتوقع أن يحتفظ "Fold 4" بنفس السعة التى تبلغ 4400 مللى أمبير فى الساعة مثل "Fold 3"، والذى يتوافق مع تسريب سابق.

لم يكن جهاز "Fold 3" أيضًا فى المقدمة عندما تعلق الأمر بطول عمر البطارية، لذلك قد يكون هذا بمثابة خيبة أمل لمستخدمى الهواتف القابلة للطى.

فى حين أن البطارية لا تتغير، فإن "Fold 4" سيحتوى على بعض التعديلات على نسبة الشاشة.

شاشة الغلاف على "Fold 3" تبلغ 24.5: 9 وهى نسبة عالية وشديدة جدًا لدرجة أن بعض التطبيقات لا يتم عرضها بشكل صحيح.

ويقال إن جهاز "Fold 4" سيحتوى على نسبة "23: 9"، كما ستنتقل الشاشة الداخلية القابلة للطى من 5: 4 إلى 6: 5، مما يجعلها أقصر قليلاً وأكثر تربيعًا.

ولا توجد تفاصيل محددة بشأن التوقيت أو السعر، لكن التسريبات توقع أن يتم إطلاق أجهزة "سامسونج" الجديدة، فى منتصف الخريف تماشيًا مع العامين الماضيين.

وأوضح "Ice Universe" أن أسعار الأجهزة ستكون مرتفعة أيضًا، مؤكدًا أن يظل "Fold 4" أعلى من ألف دولار فى الولايات المتحدة.